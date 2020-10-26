Наука и технологии
Сегодня 15:15
Учёные наглядно показали, сколько микробов скапливается на украшениях
Намного больше, чем на сиденье унитаза
Новое исследование показало важность регулярной очистки украшений и аксессуаров. Как оказалось, на кольцах, часах и серёжках может скапливаться в 428 раз больше бактерий, чем на туалетном сиденье.
Учёные из Est1897 изучили украшения, которые носили без чистки неделю. Выяснилось, что в течение семи дней на поверхности аксессуаров появляется до 21 тысячи бактерий. Учёные нашли, в том числе, опасные микробы — метициллинрезистентный золотистый стафилококк.
На исследованном кольце обнаружили 504 колонии бактерий, одна из которых была колонией чёрной плесени.
Est1897
На серёжках нашли Bacillus cereus — вид почвенных бактерий, которые вызывают у человека токсикоинфекции.
Est1897
На часах тоже находится множество микробов — до 21 тысячи колоний.
Est1897