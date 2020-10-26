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Учёные наглядно показали, сколько микробов скапливается на украшениях

Намного больше, чем на сиденье унитаза
Новое исследование показало важность регулярной очистки украшений и аксессуаров. Как оказалось, на кольцах, часах и серёжках может скапливаться в 428 раз больше бактерий, чем на туалетном сиденье.

Учёные из Est1897 изучили украшения, которые носили без чистки неделю. Выяснилось, что в течение семи дней на поверхности аксессуаров появляется до 21 тысячи бактерий. Учёные нашли, в том числе, опасные микробы — метициллинрезистентный золотистый стафилококк.

На исследованном кольце обнаружили 504 колонии бактерий, одна из которых была колонией чёрной плесени.

Est1897

На серёжках нашли Bacillus cereus — вид почвенных бактерий, которые вызывают у человека токсикоинфекции.

Est1897

На часах тоже находится множество микробов — до 21 тысячи колоний.

Est1897