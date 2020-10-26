Учёные наглядно показали, сколько микробов скапливается на украшениях

Учёные из Est1897 изучили украшения, которые носили без чистки неделю. Выяснилось, что в течение семи дней на поверхности аксессуаров появляется до 21 тысячи бактерий. Учёные нашли, в том числе, опасные микробы — метициллинрезистентный золотистый стафилококк.

На исследованном кольце обнаружили 504 колонии бактерий, одна из которых была колонией чёрной плесени.