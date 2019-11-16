Наука и технологии
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Учёные намерены вырастить искусственные планеты внутри ракеты
Но они, конечно, получатся небольшими
Планеты формируются из облак газа и пыли, частицы которых притягиваются друг к другу под силой гравитации. Учёные хорошо знают этот механизм в теории, но на практике он происходит, конечно, только в космосе. Впрочем способ «вырастить» планету искусственно существует. Именно это и намерена сделать команда эксперимента ICAPS.
Учёные хотят запустить в вакуумную камеру частицы диоксида кремния. Там они и должны будут «слипаться», образуя зародыш планеты. Для полноценного воссоздания условий исследователям необходима невесомость. Это обеспечит ракета. Она создаст микрогравитацию на шесть минут.
В целом, в модуле ICAPS длиной 1,2 метра будут находиться пресловутая вакуумная камера, инжектор частиц диоксида кремния и камеры. Подобный эксперимент учёным уже удалось совершить в Германии, но они хотели бы увеличить время его проведения.
Конечно, исследователи не «вырастят» в ракете за шесть минут полноценную планету: предел, которого они хотят добиться — объекты миллиметрового размера. Но эксперимент уточнит научное представление о формировании небесных тел.