Учёные намерены вырастить искусственные планеты внутри ракеты

Учёные хотят запустить в вакуумную камеру частицы диоксида кремния. Там они и должны будут «слипаться», образуя зародыш планеты. Для полноценного воссоздания условий исследователям необходима невесомость. Это обеспечит ракета. Она создаст микрогравитацию на шесть минут.

В целом, в модуле ICAPS длиной 1,2 метра будут находиться пресловутая вакуумная камера, инжектор частиц диоксида кремния и камеры. Подобный эксперимент учёным уже удалось совершить в Германии, но они хотели бы увеличить время его проведения.

Конечно, исследователи не «вырастят» в ракете за шесть минут полноценную планету: предел, которого они хотят добиться — объекты миллиметрового размера. Но эксперимент уточнит научное представление о формировании небесных тел.