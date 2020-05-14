Учёные напечатали микроракету для передвижения по кровеносным сосудам

Исследователи из Городского университета Гонконга распечатали микроракету с тремя соплами. Она двигается за счёт света. То есть при облучении светом разные части микроробота нагреваются по-разному. В этот момент возникает явление термофореза.

Микроракету уже проверили, запустив её в модельные резиновые сосуды, заполненные глицерином и бычьей кровью, а ещё в ухо мыши. В итоге микроробот смог развить скорость в 2,8 миллиметра в секунду. Кроме того, он вращался со скоростью 138 градусов в секунду.