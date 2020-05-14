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Учёные напечатали микроракету для передвижения по кровеносным сосудам
Она оказалась быстрее других микророботов
В науке уже относительно давно ведутся эксперименты с микророботами для точечной доставки лекарств. Теперь учёные напечатали микроракету для передвижения по кровеносным сосудам, и она оказалась быстрее всех микророботов.
Исследователи из Городского университета Гонконга распечатали микроракету с тремя соплами. Она двигается за счёт света. То есть при облучении светом разные части микроробота нагреваются по-разному. В этот момент возникает явление термофореза.
Микроракету уже проверили, запустив её в модельные резиновые сосуды, заполненные глицерином и бычьей кровью, а ещё в ухо мыши. В итоге микроробот смог развить скорость в 2,8 миллиметра в секунду. Кроме того, он вращался со скоростью 138 градусов в секунду.