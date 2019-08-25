Учёные напечатают коралловые рифы на 3D-принтере

Они собираются создавать искусственные коралловые рифы при помощи 3D-печати. Эти объекты должны будут привлечь различные виды рыб, традиционно использующих рифы в качестве места обитания. Таким образом, искусственные системы станут своего рода заповедниками для исчезающих видов.

Для 3D-печати используется полилактид — биоразлагаемый и биосовместимый пластик. Он не несёт вреда живым организмам. Учёные уже установили 20 напечатанных объектов в Красном море для наблюдений. Предварительные результаты показывают, что рыбы и беспозвоночные действительно используют искусственные кораллы для жизни и даже откладывают там икру.