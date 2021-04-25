Учёные нарочно создали «глупых» роботов

Учёные использовали роботов BOBbots. Как сообщили исследователи, эти боты тупые настолько, насколько это возможно. Они построены на цилиндрическом шасси, имеют вибрирующие щётки внизу и ослабленные магниты на периферии.

Учёные увидели, что эти роботы при движении могут «формировать компактные агрегаты, способные коллективно расчищать мусор, который слишком тяжёл для перемещения в одиночку».

В итоге исследователи доказали, что даже простые роботы могут решать некоторые задачи. Учёные говорят, что можно избавить ботов от всех датчиков, памяти, вычислительных компонентов и всё равно получить инструменты для выполнения задач.