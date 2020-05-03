Учёные NASA показали, как управляют марсоходом из дома
Речь идёт о марсоходе Curiosity. С журналистами говорили два сотрудника NASA, которые работают с аппаратом. Одна из специалистов рассказала, что в агентстве успели провести тестовые испытания перед закрытием офисов. Тогда марсоход получил и успешно выполнил несколько приказов.
Business Insider
Curiosity оснащён 3D-камерами, которые используются, чтобы отправлять изображения операторам. Это помогает им определить, куда роверу следует двигаться дальше. Обычно специалисты смотрят на эти изображения с помощью специальных 3D-очков. Однако из дома с ними работать затратно. Поэтому сотрудники NASA используют простые пластиковые красно-синие очки.
Business Insider
Также сотрудникам приходится участвовать сразу в нескольких видеоконференциях одновременно, чтобы нормально коммуницировать с коллегами. Поэтому они вынуждены использовать по несколько разных гарнитур.