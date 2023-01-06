Учёные: наш мозг никогда по-настоящему не взрослеет

Мозг млекопитающих состоит из четырёх отдельных областей или долей. Лобная доля, как считается. связана с рассуждениями и абстрактным мышлением, височная доля — с сохранением памяти, затылочная доля — со зрением, а теменная доля помогает интегрировать сенсорные входы. Учёные исследовали, развивались доли мозга независимо друг от друга или всё происходило единым процессом. В частности, исследователи хотели узнать, чем мозг человека может отличаться в этом отношении от мозга других приматов.

Оказалось, что у человека особенно высокий уровень интеграции мозга по сравнению с другими приматами. Особенно велика связь между теменной и лобной долями. Интеграция между этими долями была столь же высока и у неандертальцев. А вот у человекообразных обезьян, таких как шимпанзе, интеграция между долями мозга сравнима с таковой у людей, пока они не достигнут подросткового возраста. Далее мозг «взрослеет» и меняется. У человека же этого не происходит.