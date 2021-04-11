Учёные нашли 2000 пластиковых пакетов внутри верблюда

Недавно в Дубае обнаружили более 300 верблюдов, которые умерли после того, как съели мусор. У одного из этих погибших животных в животе нашли около 2000 пластиковых пакетов. Учёные сравнили образованную ими массу с большим чемоданом.

Один из учёных говорит, что в течение нескольких десятилетий изучает загрязнение пластиком, и смерть верблюдов — это «совершенно новый ужасный уровень». Исследователь объяснил, что если у человека в желудке окажутся 50 пластиковых пакетов, которые нельзя переваривать, это вызовет язвы, дискомфорт и постоянное ощущение сытости. Человек просто не сможет больше есть. Именно это происходит с верблюдами, пострадавшими от мусора. В итоге ситуация приводит к кишечному кровотечению, обезвоживанию, недоеданию и смерти.