Наука и технологии
Вчера 19:50
Учёные нашли 76 способов спасти мир от климатической катастрофы
И сэкономить деньги
Учёные нашли 76 способов спасти мир от климатической катастрофы. Они утверждают, что это поможет государствам сэкономить $144 трлн — именно столько они в противном случае потратят на устранение последствий изменения климата.
Над поиском решений работали учёные из восьми стран мира. В итоге они представили доклад с анализом способов предотвратить изменение климата.
«Мы обнаружили, что около 80 решений проблемы изменения климата будет достаточно, чтобы добиться сокращения изменения климата в период между 2040-ми и 2060-ми годами...», — рассказал один из авторов доклада.
В основном, указанные способы можно разделить на три группы: сокращение источников выбросов парниковых газов; защита природных систем; увеличение поддержки здравоохранения.
Например, учёные предлагают повысить эффективность использования энергии и отказаться от ископаемых видов топлива в пользу «зелёной» энергии.