Учёные нашли 76 способов спасти мир от климатической катастрофы

Над поиском решений работали учёные из восьми стран мира. В итоге они представили доклад с анализом способов предотвратить изменение климата.

«Мы обнаружили, что около 80 решений проблемы изменения климата будет достаточно, чтобы добиться сокращения изменения климата в период между 2040-ми и 2060-ми годами...», — рассказал один из авторов доклада.

В основном, указанные способы можно разделить на три группы: сокращение источников выбросов парниковых газов; защита природных систем; увеличение поддержки здравоохранения.

Например, учёные предлагают повысить эффективность использования энергии и отказаться от ископаемых видов топлива в пользу «зелёной» энергии.