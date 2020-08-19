Учёные нашли аналог утренней зарядки у птиц

Авторы новой работы, опубликованной в Animal Behavior, изучали вопрос, почему пение птиц чаще можно услышать именно на рассвете. Ранняя гипотеза гласила, что птицы так делают из-за холода — согреваются во время пения. Были и другие предположения: утром труднее охотиться насекомых, потому поют для удовольствия; чтобы обозначить границы своего участка; общаются с другими птицами.

Учёные решили провести эксперимент. Они записали трели 11 самцов болотных воробьёв в период между двумя часами ночи и до полудня. Затем исследователи оценили частоту песен и вокальный диапазон каждой птицы утром.

Этот анализ показал, что птицы начинают с более простых трелей, тех, что помедленнее и с ограниченным диапазоном. А затем они набирают темп и достигают более низких тональностей. То есть птицы проводят разминку, совершенствуя качество пения, важного в течение дня.