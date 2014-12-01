Учёные нашли безопасный способ переработки тефлона

Опубликовано 22 октября 2025, 18:151 мин.
Учёные нашли безопасный способ переработки тефлонаВ полезные материалы
Химики из Ньюкаслского и Бирмингемского университетов разработали простой и безопасный способ переработки тефлона. Несмотря на полезности этого пластика, который используется в посуде с антипригарным покрытием, электронике и промышленности, его переработка “затруднительна”.
До сих пор тефлон считался практически неразлагаемым: при сжигании он выделяет опасные вещества, а на свалках не разрушается десятилетиями. Теперь учёные нашли решение — перерабатывать отходы тефлона при комнатной температуре без ядовитых растворителей.
Метод основан на механохимии — когда реакция идёт не за счёт нагрева, а благодаря механическому движению. В закрытом стальном контейнере учёные просто измельчали тефлон вместе с металлическим натрием. В результате материал распадался на углерод и безопасный фторид натрия — вещество, которое используют в зубных пастах и для фторирования питьевой воды.
Полученный фторид можно применять сразу, без очистки, для создания других нужных соединений — например, в медицине и электронике.