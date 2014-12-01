Учёные нашли безопасный способ переработки тефлона

До сих пор тефлон считался практически неразлагаемым: при сжигании он выделяет опасные вещества, а на свалках не разрушается десятилетиями. Теперь учёные нашли решение — перерабатывать отходы тефлона при комнатной температуре без ядовитых растворителей.

Метод основан на механохимии — когда реакция идёт не за счёт нагрева, а благодаря механическому движению. В закрытом стальном контейнере учёные просто измельчали тефлон вместе с металлическим натрием. В результате материал распадался на углерод и безопасный фторид натрия — вещество, которое используют в зубных пастах и для фторирования питьевой воды.

Полученный фторид можно применять сразу, без очистки, для создания других нужных соединений — например, в медицине и электронике.