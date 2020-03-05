Учёные нашли биологическую причину желания отомстить

Правда, касается это только желания отомстить за боль, причинённую участнику своей группы. Как выяснили учёные, при наблюдении за тем, как страдают близкие, в слюне у человека повышается уровень окситоцина.

Исследователи увидели это на одном эксперименте. В первой его части участников разделили на две группы и дали им поиграть в небольшую карточную игру. Это помогло сформировать команды. Во второй части участникам было необходимо определить цвет появляющегося на экране слова. Тот участник, который правильно назвал цвет или сделал это быстрее, выигрывал. Он мог наказать проигравшего, ударив его током.

После игры учёные собрали образцы слюны у участников-наблюдателей второй части эксперимента. Затем они приняли участие в дополнительном фМРТ-эксперименте, в котором измерялась активность мозга.

Как оказалось, все наблюдатели испытывали большую эмпатию к участникам своей группы, если им причиняли боль. По отношению к «чужакам» же люди высказали большее стремление наказать их. Уровень окситоцина в слюне рос по мере эксперимента.