Учёные нашли ближайшую к Земле чёрную дыру

Большинство известных чёрных дыр «крадут» газ у массивных звёзд-компаньонов. Этот газ образует диск вокруг чёрной дыры и ярко светится в рентгеновских лучах. Однако гораздо более многочисленны так называемые спокойные чёрные дыры, не «объедающие» свою звезду.

Именно такой спокойной является обнаруженная недавно чёрная дыра. Учёные считают, что подобных объектов, на самом деле, множество. Они склонны думать, что в Млечном Пути насчитывается около 100 миллионов чёрных дыр, но почти все они невидимы для нас.