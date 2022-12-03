Наука и технологии
13:00, 03 декабря 2022
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Учёные нашли более полезный способ приготовления чечевицы

Делает её питательнее

Объединив тепло от микроволн и инфракрасную энергию, исследователи открыли новый, более энергоэффективный способ обработки чечевицы. Он делает продукт более питательным и легкоусвояемым.

Учёные нашли более полезный способ приготовления чечевицы

Фото: Unsplash

Обрабатывая красную чечевицу с помощью специальной комбинированной инфракрасной микроволновой системы, исследовательская группа смогла существенно повысить степень лёгкости переваривания продукта.

«Этот процесс делает макромолекулы — крахмал и белок — более доступными для ферментов в нашем организме», — пояснили учёные. Изменяя количество влаги в чечевице, а также количество микроволновой и инфракрасной энергии, исследователи смогли добиться лучших показателей. Если в сырой чечевице усваивается менее 69% крахмала и менее 80% белка, то в обработанной таким способом — более 96% крахмала и более 85% белка. Цвет, текстура и аромат при этом почти не пострадали.

Источник:Phys.org
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