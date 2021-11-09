Учёные нашли достоверный признак симпатии между людьми

Учёные устроили эксперимент: они пригласили гетеросексуальных участников для свиданий вслепую. Добровольцы должны были встретиться с потенциальным партнёром, при этом на них были надеты различные датчики для фиксирования физических показателей. Использовалось отслеживание взгляда, а также измерялась частота сердечных сокращений.

Сначала учёные предположили, что участники, которые понравились друг другу, будут синхронно улыбаться, смеяться и совершать другие жесты. Но оказалось, что это не соответствует истине.

В чём люди синхронизировались, так это в частоте сердечных сокращений. Если у кого-то одного учащался пульс, то у другого происходило то же самое. При условии, что люди нравились друг другу.

Учёные отметили, что поскольку их исследование стало одним из первых, что изучало связь физиологических показателей с симпатией, следует попытаться воспроизвести результаты с большей выборкой и в более контролируемых условиях.