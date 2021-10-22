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Учёные нашли древнее здание со столбами в виде половых органов

Люди неолита зачем-то засыпали его землёй
Археологи тщательно изучают доисторическое строение возрастом в 11 тысяч лет, которое находится на юге Армянского нагорья. У него есть интересные особенности.
Учёные нашли древнее здание со столбами в виде половых органов

Речь идёт о месте под названием Карахан-Тепе. Учёные нашли там помещение диаметром 23 метра. Здание оказалось заглублено на 5,5 метра от поверхности. В помещении же находится любопытная скульптурная композиция. Она состоит из каменной головы человека, которая «смотрит» на входящего. По обеим её сторонам установлены по столба фаллической формы. Их высота составляет 1,6-1,7 метра.

Учёные нашли древнее здание со столбами в виде половых органов

Учёные пришли к выводу, что это помещение древние люди использовали для каких-то обрядом. Возможно, они проходили церемониальным шествием по нему.

Интересно также то, что все здания на месте раскопок древние люди захоронили. Они нарочно засыпали их землёй так, чтобы не повредить находящиеся там скульптуры. Так люди могли приносить помещения в жертву богам, считают учёные.

Источник: Naked Science