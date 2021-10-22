Учёные нашли древнее здание со столбами в виде половых органов

Учёные пришли к выводу, что это помещение древние люди использовали для каких-то обрядом. Возможно, они проходили церемониальным шествием по нему.

Интересно также то, что все здания на месте раскопок древние люди захоронили. Они нарочно засыпали их землёй так, чтобы не повредить находящиеся там скульптуры. Так люди могли приносить помещения в жертву богам, считают учёные.