Учёные нашли древнее здание со столбами в виде половых органов

Учёные нашли древнее здание со столбами в виде половых органовЛюди неолита зачем-то засыпали его землёй
Речь идёт о месте под названием Карахан-Тепе. Учёные нашли там помещение диаметром 23 метра. Здание оказалось заглублено на 5,5 метра от поверхности. В помещении же находится любопытная скульптурная композиция. Она состоит из каменной головы человека, которая «смотрит» на входящего. По обеим её сторонам установлены по столба фаллической формы. Их высота составляет 1,6-1,7 метра.
Учёные пришли к выводу, что это помещение древние люди использовали для каких-то обрядом. Возможно, они проходили церемониальным шествием по нему.
Интересно также то, что все здания на месте раскопок древние люди захоронили. Они нарочно засыпали их землёй так, чтобы не повредить находящиеся там скульптуры. Так люди могли приносить помещения в жертву богам, считают учёные.