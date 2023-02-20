Учёные нашли древнеримский фаллос

Длина артефакта составляет 16 сантиметров, он сделан из обыкновенного ясеня (Fraxinus excelsior). Сначала учёные решили, что это инструмент для починки вещей. Однако теперь всё-таки пришли к выводу, что перед ними фаллос. Оказалось, что кончик предмета заметно более гладкий, чем всё остальное. Это может указывать на то, что его либо дополнительно обработали. либо много раз использовали.