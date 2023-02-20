Учёные нашли древнеримский фаллос

Учёные нашли древнеримский фаллосСначала его приняли за инструмент
Ещё в 1992 году археологи нашли в Виндоланде некий деревянный предмет. Теперь учёные изучили его внимательно и пришли к выводу, что это фаллос, изготовленный во второй половине II века нашей эры. Не исключено, что его использовали как секс-игрушку.
Фото: Antiquity
Длина артефакта составляет 16 сантиметров, он сделан из обыкновенного ясеня (Fraxinus excelsior). Сначала учёные решили, что это инструмент для починки вещей. Однако теперь всё-таки пришли к выводу, что перед ними фаллос. Оказалось, что кончик предмета заметно более гладкий, чем всё остальное. Это может указывать на то, что его либо дополнительно обработали. либо много раз использовали.
Antiquity
Исследователи считают, что фаллос может быть или фрагментом гермы или статуи, или пестиком, или секс-игрушкой.