Учёные нашли эффективные средства против постельных клопов

Учёные проверили эффективность двух препаратов — флураланера и ивермектина. Клопы пили кровь, смешанную с этими лекарствами, а также кусали цыплят, которым заранее давали препараты.

На лабораторном столе оба средства оказались очень эффективными и убили большинство постельных клопов. Флураланер был особенно эффективен в случае, когда насекомые кусали цыплят. Он даже хорошо работал против постельных клопов, устойчивых к инсектицидам.