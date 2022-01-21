Учёные нашли ещё один подлёдный океан в Солнечной системе

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Учёные нашли ещё один подлёдный океан в Солнечной системеРядом с Сатурном
Учёные Юго-Западного научно-исследовательского института обнаружили, что спутник Сатурна Мимас имеет подлёдный океан. Ранее исследователи выдвинули гипотезу, что жидкая вода под ледяной поверхностью есть на Европе, спутнике другого газового гиганта Юпитера.
О том, что на Мимасе может быть подлёдный океан, заставили задуматься показания аппарата «Кассини». Эта луна испытывает колебания своей оси вращения. Данное обстоятельство может указывать на геологическую активность в недрах объекта, способную поддерживать океан.
Кроме того, расчёты показали, что приливное нагревание внутри Мимаса должно быть и достаточно большим, чтобы океан не замерзал, и достаточно маленьким, чтобы ледяная оболочка оставалась. Скорее всего, толщина ледяной оболочки составляет 24–31 километра.
Учёные предстоит и дальше изучать Мимас, чтобы искать подтверждения своей гипотезе.
Источник: TJ