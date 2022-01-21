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Учёные нашли ещё один подлёдный океан в Солнечной системе

Рядом с Сатурном
Учёные Юго-Западного научно-исследовательского института обнаружили, что спутник Сатурна Мимас имеет подлёдный океан. Ранее исследователи выдвинули гипотезу, что жидкая вода под ледяной поверхностью есть на Европе, спутнике другого газового гиганта Юпитера.
Учёные нашли ещё один подлёдный океан в Солнечной системе

О том, что на Мимасе может быть подлёдный океан, заставили задуматься показания аппарата «Кассини». Эта луна испытывает колебания своей оси вращения. Данное обстоятельство может указывать на геологическую активность в недрах объекта, способную поддерживать океан.

Кроме того, расчёты показали, что приливное нагревание внутри Мимаса должно быть и достаточно большим, чтобы океан не замерзал, и достаточно маленьким, чтобы ледяная оболочка оставалась. Скорее всего, толщина ледяной оболочки составляет 24–31 километра.

Учёные предстоит и дальше изучать Мимас, чтобы искать подтверждения своей гипотезе.

Источник: TJ
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