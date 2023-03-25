Учёные нашли ещё одну причину не есть обработанное красное мясо

В новом исследовании авторы изучали связь между потреблением рыбы, жирных кислот, обработанного красного мяса и количеством случаев острого миелоидного лейкоза (ОМЛ) и миелодиспластического синдрома (МДС).

Всего были изучены данные 93 тысяч пациентов. Они показали, что употребление большого количества переработанного красного мяса связано с увеличением заболеваемости ОМЛ и МДС. У других продуктов такой связи найдено не было.