Учёные нашли ещё одну причину, почему женщины симулируют оргазм

Ранние исследования показывали, что симуляция оргазма может быть способом удержания партнёра. Известно, например, что некоторые женщины чаще притворяются, когда подозревают, что их партнёр им изменяет.

Авторы нового исследования изучали связь между причинами симулирования оргазма и поведением бразильских женщин, удерживающих партнёра. 295 женщин в возрасте от 18 до 52 лет ответили на вопросы учёных. Результаты работы показывают, что частота поведения бразильских женщин по удержанию партнёра не коррелировала с симуляцией оргазма. Оказалось, что они притворяются, чтобы улучшить сексуальный и эмоциональный опыт. Однако учёные утверждают, что, хотя женщины сообщали, что симулируют оргазм, чтобы улучшить опыт, вероятно, это обманчивое поведение. Исследователи предполагают, что на самом деле женщины пытаются скрыть неудовлетворённость отношениями.