Учёные нашли ещё одну причину выпивать хотя бы по чашке кофе в день

В новой научной работе говорится, что у людей, которые ежедневно выпивали любое количество кофе, риск острого повреждения почек (ОПП) был на 15% ниже, причём наибольшее снижение наблюдалось в группе, выпивавшей от двух до трёх чашек в день (22–23%).

Учёные отметили, что ранние исследования уже показали связь регулярного употребления кофе с профилактикой хронических и острых заболеваний, включая диабет второго типа, сердечно-сосудистые заболевания и заболевания печени. Теперь к этому списку прибавился ОПП.

Исследователи подозревают, что причиной влияния кофе на риск ОПП может быть то, что либо биологически активные соединения в сочетании с кофеином, либо сам кофеин улучшают перфузию и использование кислорода в почках.

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