Учёные нашли ген стройности

Исследованиями занимались специалисты из Австрии, Канады и Эстонии. Они изучили данные 47 тысяч эстонцев. Сравнив гены стройных людей и людей с обычным весом, исследователи увидели, что у первых наблюдался иной уровень гена киназа анапластической лимфомы (ALK). Если уровень низкий, то человеку сложнее набрать лишний вес.

Учёные также отключили ALK у мышей, чтобы проверить, как он работает. Оказалось, что у грызунов механизмы действия такие же: они стали стройнее, хотя их питание и физическая активность не изменились.