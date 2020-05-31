Наука и технологии
Сегодня 16:07
Учёные нашли ген стройности
Он помогает много есть и не толстеть
Жизненный опыт подсказывает многим, что худоба — не обязательно результат упорных тренировок и диет. Кому-то просто повезло, и он держится в хорошей форме, даже не пытаясь ограничивать себя в еде. Учёные изучили этот феномен и нашли ген стройности.
Исследованиями занимались специалисты из Австрии, Канады и Эстонии. Они изучили данные 47 тысяч эстонцев. Сравнив гены стройных людей и людей с обычным весом, исследователи увидели, что у первых наблюдался иной уровень гена киназа анапластической лимфомы (ALK). Если уровень низкий, то человеку сложнее набрать лишний вес.
Учёные также отключили ALK у мышей, чтобы проверить, как он работает. Оказалось, что у грызунов механизмы действия такие же: они стали стройнее, хотя их питание и физическая активность не изменились.