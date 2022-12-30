Учёные нашли идеальную диету при химиотерапии

При химиотерапии нередко наблюдается такое состояние как тромбоцитопения. При нём мелкие сосуды становятся ломкими, любое кровотечение долго не останавливается. Тромбоцитопения, вызванная химиотерапией, является серьёзной проблемой, с которой сталкиваются онкологи и больные раком во всём мире.

Авторы нового исследования продемонстрировали, что кетогенные, или низкоуглеводные с высоким содержанием жира и белка, диеты облегчают вызванную химиотерапией тромбоцитопению как у животных, так и у людей. При этом не возникает и тромбоцитоза. Учёные заметили, что такая диета вызвала изменения в костном мозге, что привело к повышению уровня циркулирующих тромбоцитов.

Если эти результаты на животных и небольшой группе людей-добровольцев выдержат дальнейшее изучение, кетогенная диета может стать потенциальной профилактикой тромбоцитопении у пациентов, проходящих химиотерапию.

Отметим, что, как обычно, заниматься самолечением и самодиагностикой, не рекомендуется. В вопросах, касающихся здоровья, необходима консультация медицинского специалиста.