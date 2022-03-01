Учёные нашли «императоров», «королей» и «королев» среди тираннозавров

Анализ останков помог выявить различия в строении бедренной кости и зубов у разных особей одного вида Tyrannosaurus rex. Всего были изучены кости и зубы 37 особей тираннозавра. Учёные выяснили, что строение бедренной кости сильно различалось у разных динозавров: у кого-то она была толще и прочнее, у кого-то — более тонкой и хрупкой. Эти различия не объяснялись половой принадлежностью.

Также оказалось, что динозавры с одним резцом чаще имели тонкие бедренные кости. Помимо этого, учёные проанализировали слои отложений, в которых были найдены останки. Выяснилось, что в наиболее древнем слое находили только прочные кости тираннозавров. В среднем слое — один экземпляр с тонкими костями, а все остальные тонкокостные находились в самом верхнем слое.

То есть, скорее всего, изначально существовал только один вид тираннозавра с прочными костями, а затем возникли и другие. Тираннозавров с прочными костями и двумя резцами назвали «императорами», с тонкими костями и одним резцом — «королевами», а с прочными костями и одним резцом — «королём».