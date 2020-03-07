Учёные нашли хламидии даже в Северном Ледовитом океане

Бактерии обнаружили в глубоководных отложениях океана. Они могут жить в бескислородной среде, при высоком давлении и без видимого организма-хозяина. Учёные нашли хламидии на глубине более трёх километров от поверхности. Для исследователей было удивлением увидеть бактерии там.

Как оказалось впоследствии, эта новая группа хламидий тесно связана с теми, что вызывают заболевание у человека и животных. В целом находка пролила свет на некоторые аспекты развития хламидий.

Тот факт, что бактерии находились не в организме-хозяине учёные попытались объяснить тем, что хламидии используют соединения от других микробов, живущих по соседству.