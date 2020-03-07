Наука и технологии
Вчера 20:42
Учёные нашли хламидии даже в Северном Ледовитом океане
В среде без кислорода и под высоким давлением
Бактерии Chlamydia известны, в первую очередь, по венерическому заболеванию, которое они вызывают. Как оказалось, обитают они не только в человеческом теле: учёные нашли хламидии даже в Северном Ледовитом океане.
Бактерии обнаружили в глубоководных отложениях океана. Они могут жить в бескислородной среде, при высоком давлении и без видимого организма-хозяина. Учёные нашли хламидии на глубине более трёх километров от поверхности. Для исследователей было удивлением увидеть бактерии там.
Как оказалось впоследствии, эта новая группа хламидий тесно связана с теми, что вызывают заболевание у человека и животных. В целом находка пролила свет на некоторые аспекты развития хламидий.
Тот факт, что бактерии находились не в организме-хозяине учёные попытались объяснить тем, что хламидии используют соединения от других микробов, живущих по соседству.