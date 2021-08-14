Учёные нашли клады древних славян и финнов

Naked Science отмечает, что с Суздальского Ополья шла славянская колонизация Северо-Восточной Руси. Клад находился в крупном селище на берегу реки Нерли. Учёным повезло вскрыть его первыми. Внутри нашли украшения, характерные для женского костюма поволжских финнов. Также там была металлическая чаша с петлевидной ручкой. Её, скорее всего, когда-то привезли с Ближнего Востока.

Второй клад обнаружили на склоне сырого оврага. То есть кто-то его зарыл в лесу. Спрятаны были украшения и денежные слитки (новгородские гривны) весом более двух килограммов. Учёные предположили, что клад мог быть зарыт в конце XI — первой половине XII века.