Учёные нашли комнату для рабов в Помпеях

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Учёные нашли комнату для рабов в ПомпеяхЭто редкая находка, дающая представление о том, как жили самые угнетённые люди древности
Археологи заявили, что в субботу они обнаружили в Помпеях, разрушенных вулканом тысячи лет назад, остатки «комнаты рабов». Это очень редкая находка.
В маленькой комнате были три кровати, керамический горшок и деревянный сундук. Комнату обнаружили во время раскопок на вилле Чивита Джулиана, в нескольких сотнях метров от остальной части древнего города. Ранее археологи обнаружили здесь же почти неповреждённую богато украшенную римскую колесницу. Учёные предположили, что в этой комнате, вероятно, жили рабы, которым было поручено обслуживать колесницу.
Поскольку одна из кроватей в комнате была маленькой, исследователи сделали вывод, что рабы были семьёй с ребёнком. Под кроватями археологи нашли несколько личных вещей, в том числе ёмкости для личных вещей, керамические кувшины и то, что могло быть ночным горшком.
Источник: Phys.org