Учёные нашли комнату для рабов в Помпеях

В маленькой комнате были три кровати, керамический горшок и деревянный сундук. Комнату обнаружили во время раскопок на вилле Чивита Джулиана, в нескольких сотнях метров от остальной части древнего города. Ранее археологи обнаружили здесь же почти неповреждённую богато украшенную римскую колесницу. Учёные предположили, что в этой комнате, вероятно, жили рабы, которым было поручено обслуживать колесницу.