Учёные нашли лекарство для повышения сексуального влечения

Добиться повышения сексуального влечения удалось с помощью кисспептина — природного гормона, который помогает высвобождаться другим репродуктивным гормонам в организме человек .

Для клинических испытаний отобрали 32 женщины в пременопаузе и 32 мужчин с гипоактивным расстройством сексуального влечения. Специалисты просканировали их мозг с помощью МРТ, также сделали анализы крови и провели поведенческие тесты.

Участникам эксперимента вводили инъекции кисспептина. В результате мозг испытуемых стал лучше обрабатывать сексуальные стимулы, а их либидо повысилось. Также отмечается, что у мужчин улучшилась эрекция — на 56%. При этом ни у кого из людей не нашли побочных эффектов.

В настоящий момент варианты лечения гипоактивного расстройства сексуального влечения у женщин довольно ограничены и имеют побочные эффекты. В то же время для терапии мужчин с таким диагнозом и вовсе нет одобренных методов. Исследование показало, что именно кисспептин может стать решением этой проблемы.