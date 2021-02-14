Учёные нашли лекарство от лишнего веса

Данный препарат был разработан для лечения сахарного диабета, пишет BBC. Учёные уже говорят, что семаглутид может произвести революцию в борьбе с ожирением.

В ходе испытаний участники долгосрочно принимали каждую неделю новый препарат. Через год после начала эксперимента добровольцы потеряли в среднем от 15 лишних килограммов. Две трети участников похудели не менее чем на 10%. При этом добровольцы контрольной группы, которые принимали плацебо, потеряли в весе всего на 3%.

Теперь учёным нужно убедиться, что эффект препарата долговременный, и сброшенный вес не вернётся. В испытаниях участвовали почти 2000 человек из 16 стран. Все они страдали от ожирения.

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