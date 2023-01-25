Учёные нашли лекарство, способное продлить жизнь

Учёные кормили мышей контрольной диетой или той же диетой с добавлением препарата под названием алпелисиб. Препарат используется для лечения определённых видов рака молочной железы. Мыши, которых кормили диетой, содержащей лекарство, не только прожили дольше, но и показали некоторые признаки улучшения здоровья в пожилом возрасте. Тем не менее, исследователи с осторожностью относятся к применению на людях, поскольку у грызунов, получавших препарат, также были некоторые негативные маркеры старения, такие как снижение костной массы.

В среднем продолжительность жизни мышей удалось увеличить на 10% до примерно трёх лет.