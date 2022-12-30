Учёные нашли ложь в древнеегипетских картинах

Учёные нашли ложь в древнеегипетских картинахСвязано с птицами
Новый анализ серии египетских картин 14 века до н.э. показал, что художники могли искажать правду в своих работах.
Фото: (Stimpson et al, Antiquity 2022)
Исследователи утверждают, что сизые голуби, изображённые на рассматриваемых картинах, на самом деле не водились в местах, нарисованных там же.
Эти картины учёные нашли в поселении Амарна на восточном берегу Нила. Во время раскопок, проведённых в 1924 году, обнаружился дворец с несколькими богато украшенными комнатами. В них были панели с картинами.
Antiquity
«На этих картинах представлены одни из наиболее искусно выполненных и натуралистичных изображений птиц, известных из династического Египта», — отметили исследователи.
Некоторые птицы на картинах, в том числе голуби и зимородки, уже были идентифицированы ранее, но учёные смогли расширить список. Среди новых птиц, идентифицированных в этом анализе, были сорокопуты и трясогузки.