Наука и технологии
13:58, 30 декабря 2022
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Учёные нашли ложь в древнеегипетских картинах

Связано с птицами

Новый анализ серии египетских картин 14 века до н.э. показал, что художники могли искажать правду в своих работах.

Учёные нашли ложь в древнеегипетских картинах

Фото: (Stimpson et al, Antiquity 2022)

Исследователи утверждают, что сизые голуби, изображённые на рассматриваемых картинах, на самом деле не водились в местах, нарисованных там же.

Эти картины учёные нашли в поселении Амарна на восточном берегу Нила. Во время раскопок, проведённых в 1924 году, обнаружился дворец с несколькими богато украшенными комнатами. В них были панели с картинами.

Учёные нашли ложь в древнеегипетских картинах

Antiquity

«На этих картинах представлены одни из наиболее искусно выполненных и натуралистичных изображений птиц, известных из династического Египта», — отметили исследователи.

Некоторые птицы на картинах, в том числе голуби и зимородки, уже были идентифицированы ранее, но учёные смогли расширить список. Среди новых птиц, идентифицированных в этом анализе, были сорокопуты и трясогузки.

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