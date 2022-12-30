Учёные нашли ложь в древнеегипетских картинах

Исследователи утверждают, что сизые голуби, изображённые на рассматриваемых картинах, на самом деле не водились в местах, нарисованных там же.

Эти картины учёные нашли в поселении Амарна на восточном берегу Нила. Во время раскопок, проведённых в 1924 году, обнаружился дворец с несколькими богато украшенными комнатами. В них были панели с картинами.