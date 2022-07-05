Учёные нашли материал, который «замерзает» при нагревании

«Это довольно нелогично, как вода, которая при нагревании превращается в кубик льда», — отметили учёные.

Группа исследователей, возглавляемая физиком Бенджамином Верлаком (Benjamin Verlhac) из Университета Радбауд, хотела выяснить, как ведёт себя неодим при изменении температуры. Они обнаружили, что повышение температуры с -268 градусов Цельсия до -265 градусов Цельсия вызывало состояние замерзания, обычно наблюдаемое при охлаждении спинового стекла (неодим ведёт себя так же, как эти стёкла). Когда учёные охладили материал, спины снова пришли в беспорядок.

Непонятно, почему это происходит, поскольку очень редко природный материал ведёт себя «неправильным» образом. Однако учёные полагают, что это может быть связано с явлением, называемым фрустрацией. Это когда материал не может достичь упорядоченного состояния, что приводит к неупорядоченному основному состоянию.