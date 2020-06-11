Учёные нашли места с «биологическими бомбами»

Исследование пока опубликовали на портале препринтов bioRxiv, то есть рецензирование для размещения в научном журнале оно ещё не прошло. Авторы работы — международная команда зоологов под руководством Аманды Файн из США.

Исследование они начали ещё в 2013-2014 годах. На рынках и фермах Вьетнама учёные собрали образцы биологического материала от животных, которые там продавались. На таких рынках, например, нередко можно встретить крыс, летучих мышей, дикобразов.

С помощью методики полимеразной цепной реакции (ПЦР) исследователи обнаружили в образцах следы присутствия шести различных видов патогенов, в том числе бетакоронавирусов. Учёные рассказали, что различные штаммы коронавируса были найдены на всех 24 рынках с живыми грызунами. То есть такие места можно назвать биологическими бомбами. Также вирусы обнаружили на 60% ферм с этими животными и на 94% предприятий-производителей удобрений из выделений летучих мышей.