Учёные нашли микробов, способных разлагать пластик

Обнаруженный исследователи штамм бактерий может разрушать некоторые химические «строительные» блоки полиуретана. Учёные объяснили, что бактерия может использовать эти соединения в качестве основного источника углерода, азота и энергии.

Стоит отметить, что, по данным на 2015 год, на полиуретановые продукты пришлось примерно 3,5 млн тонны пластиковых отходов в Европе. Полиуретан используется в производстве и холодильников, и обуви, и мебели. Перерабатывать данный вид отходов сложно.

В дальнейшем учёные планируют определить у бактерии гены, ответственные за расщепление определённых химических соединений. Новые знания помогут разработать эффективный метод борьбы с отходами.