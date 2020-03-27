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Учёные нашли микробов, способных разлагать пластик
Пластик на базе полиуретана
Немецкие учёные нашли микробов, способных разлагать пластик. Это может стать шагом к решению важной проблемы загрязнения планеты.
Обнаруженный исследователи штамм бактерий может разрушать некоторые химические «строительные» блоки полиуретана. Учёные объяснили, что бактерия может использовать эти соединения в качестве основного источника углерода, азота и энергии.
Стоит отметить, что, по данным на 2015 год, на полиуретановые продукты пришлось примерно 3,5 млн тонны пластиковых отходов в Европе. Полиуретан используется в производстве и холодильников, и обуви, и мебели. Перерабатывать данный вид отходов сложно.
В дальнейшем учёные планируют определить у бактерии гены, ответственные за расщепление определённых химических соединений. Новые знания помогут разработать эффективный метод борьбы с отходами.