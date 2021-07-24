Учёные нашли микрозавра размером с палец

Наука и технологии
Сегодня в 16:30
Учёные нашли микрозавра размером с палецЕго останки хорошо сохранились
В США обнаружили окаменелые останки нового вида микрозавра. В длину амфибия не превышала палец человека.
Учёные пришли к выводу, что микрозавр жил 308 млн лет назад. Микрозаврами, кстати, называют тонкопозвонковых земноводных. Находку назвали Joermungandr bolti в честь Ёрмунганда — гигантского морского змея из скандинавской мифологии. Сам Joermungandr bolti размером составил примерно 5 см.
Исследователи смогли увидеть даже частички чешуи микрозавра. Ещё у него был достаточно крепкий череп и продолговатое тело. Учёные предположили, что микрозавр мог рыть норы.
«Микрозавры в последнее время стали иметь большое значение для понимания происхождения амниотов. Многие представители микрозавров считались предками либо амфибий, либо рептилий», — пояснили исследователи.