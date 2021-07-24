Учёные нашли микрозавра размером с палец

Учёные пришли к выводу, что микрозавр жил 308 млн лет назад. Микрозаврами, кстати, называют тонкопозвонковых земноводных. Находку назвали Joermungandr bolti в честь Ёрмунганда — гигантского морского змея из скандинавской мифологии. Сам Joermungandr bolti размером составил примерно 5 см.

Исследователи смогли увидеть даже частички чешуи микрозавра. Ещё у него был достаточно крепкий череп и продолговатое тело. Учёные предположили, что микрозавр мог рыть норы.

«Микрозавры в последнее время стали иметь большое значение для понимания происхождения амниотов. Многие представители микрозавров считались предками либо амфибий, либо рептилий», — пояснили исследователи.