Учёные нашли молекулу-«убийцу» клеток

Исследователи также обнаружили средство для блокирования белка, называемого каспазой-8, который помогает вырабатывать оксид азота. Это позволит создать улучшенные методы лечения людей, живущих с воспалительными заболеваниями.

Учёные признались, что их удивил тот факт, что оксид азота — это молекула-«убийца» клеток. Они увидели, что уровни оксида азота возрастали, когда иммунные клетки «ощущали» патогенные угрозы.

Как отметили исследователи, предварительные данные о том, что удаление оксида азота в моделях инфекции останавливает отмирание клеток и повреждение тканей, может позволить использовать каспазу-8 в лекарствах.