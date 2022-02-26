Учёные нашли молекулу-«убийцу» клеток

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Учёные нашли молекулу-«убийцу» клетокЭто открытие можно использовать в медицине
В новом исследовании авторы связали перепроизводство оксида азота с гибелью клеток. Команда также смогла продемонстрировать, что неконтролируемая гибель клеток может вызывать опасные уровни воспаления в здоровых органах и тканях.
Исследователи также обнаружили средство для блокирования белка, называемого каспазой-8, который помогает вырабатывать оксид азота. Это позволит создать улучшенные методы лечения людей, живущих с воспалительными заболеваниями.
Учёные признались, что их удивил тот факт, что оксид азота — это молекула-«убийца» клеток. Они увидели, что уровни оксида азота возрастали, когда иммунные клетки «ощущали» патогенные угрозы.
Как отметили исследователи, предварительные данные о том, что удаление оксида азота в моделях инфекции останавливает отмирание клеток и повреждение тканей, может позволить использовать каспазу-8 в лекарствах.
Источник: AAP