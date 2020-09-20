Учёные нашли мышь на самой большой высоте

Кратко об открытии пишет издание «Хайтек». В 2019 году исследователи заявили, что нашли млекопитающее, способное жить на самой большой высоте — 6,1 километра. Это была мышь на вершине вулкана Льюльяйльяко.

Учёные тогда признали, что им сложно понять, как мышь могла выжить в таких условиях. Ведь там даже нет растительности, и непонятно, чем могло питаться животное. Однако как оказалось, грызуны могут жить ещё выше. Позже биолог из Университета Небраски обнаружил на вулкане мышь, которая обитала на высоте 6,7 километра. На данный момент это рекорд.