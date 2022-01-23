Учёные нашли на Марсе важную для жизни разновидность атомов

Марсоход Curiosity исследует кратер Гейла на Марсе с 2012 года. Аппарат пробурил дно кратера и извлёк оттуда образцы порошка. На борту марсохода есть научная лаборатория, которая провела анализ полученных образцов.

Исследователи с удивлением обнаружили в этих образцах повышенное количество изотопа углерода-12. Изотоп — это разновидность атомов какого-либо химического элемента. Учёные считают, что нашли так много углерода-12, потому что образцы были взяты из древних пород планеты.

Наличие этого изотопа интригует, так как живые организмы на Земле используют углерод-12 для метаболизма и фотосинтеза. Этот изотоп мог появиться на Марсе по трём причинам: из космической пыли, из-за ультрафиолетовой деградации углекислого газа или ультрафиолетовой деградации биологически произведённого метана.