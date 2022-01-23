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Учёные нашли на Марсе важную для жизни разновидность атомов

Углерод-12
Вся жизнь на Земле состоит из углерода. Недавно учёные объявили, что обнаружили повышенное количество углерода-12, самого важного изотопа для жизни, в марсианской породе. Пока нельзя говорить, что это открытие свидетельствует о наличии жизни на Красной планете. Но даёт надежду.
Учёные нашли на Марсе важную для жизни разновидность атомов

Марсоход Curiosity исследует кратер Гейла на Марсе с 2012 года. Аппарат пробурил дно кратера и извлёк оттуда образцы порошка. На борту марсохода есть научная лаборатория, которая провела анализ полученных образцов.

Исследователи с удивлением обнаружили в этих образцах повышенное количество изотопа углерода-12. Изотоп — это разновидность атомов какого-либо химического элемента. Учёные считают, что нашли так много углерода-12, потому что образцы были взяты из древних пород планеты.

Наличие этого изотопа интригует, так как живые организмы на Земле используют углерод-12 для метаболизма и фотосинтеза. Этот изотоп мог появиться на Марсе по трём причинам: из космической пыли, из-за ультрафиолетовой деградации углекислого газа или ультрафиолетовой деградации биологически произведённого метана.

Источник: EarthSky
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