Учёные нашли «наиболее похожую» на Землю экзопланету

Экзопланета Kepler-1649c находится на расстоянии в 300 световых лет от Солнечной системы. На Землю она похожа размерами и температурой. Диаметр планеты только в 1,06 раза больше земного, а равновесная температура составляет –39 градусов по Цельсию. Это, конечно, отличается от земного показателя — 5 градусов по Цельсию — но всё ещё является одним из самых близких значений. Небесное тело вращается вокруг красного карлика Kepler-1649.

Эта звезда в четыре раза меньше Солнца. Год на экзопланете составляет 19,5 земных суток. Учёные предполагают, что на Kepler-1649c жизни, скорее всего нет.

Сообщается, что ранее астрономы находили планеты, напоминающие Землю либо только по размеру, либо только по температуре.