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Учёные нашли «наиболее похожую» на Землю экзопланету
Помогла ручная проверка
Учёные нашли «наиболее похожую» на Землю экзопланету. Её сначала пропустил компьютерный алгоритм, который анализировал данные Kepler, но потом исследователи проверили информацию вручную.
Экзопланета Kepler-1649c находится на расстоянии в 300 световых лет от Солнечной системы. На Землю она похожа размерами и температурой. Диаметр планеты только в 1,06 раза больше земного, а равновесная температура составляет –39 градусов по Цельсию. Это, конечно, отличается от земного показателя — 5 градусов по Цельсию — но всё ещё является одним из самых близких значений. Небесное тело вращается вокруг красного карлика Kepler-1649.
Эта звезда в четыре раза меньше Солнца. Год на экзопланете составляет 19,5 земных суток. Учёные предполагают, что на Kepler-1649c жизни, скорее всего нет.
Сообщается, что ранее астрономы находили планеты, напоминающие Землю либо только по размеру, либо только по температуре.
Gizmodo