Учёные нашли необычный способ лечить шрамы

В рубцовой ткани кожи отсутствуют волосы, потовые железы, кровеносные сосуды и нервы, которые жизненно важны для регулирования температуры тела и обнаружения боли и других ощущений. По сравнению с рубцовой тканью, здоровая кожа постоянно ремоделируется волосяным фолликулом. Так, кожа с волосами заживает быстрее и на ней остаётся меньше шрамов. Поэтому учёные решили, что пересадка растущих волосяных фолликулов в рубцовую ткань может привести к хорошим результатам.

Эксперимент показал, что волосяные фолликулы действительно вызвали глубокие сдвиги в рубцах в сторону профиля здоровой, неповреждённой кожи.