Учёные нашли необычный способ лечить шрамы

Учёные нашли необычный способ лечить шрамыПересадкой волос
В новом исследовании Имперского колледжа Лондона с участием трёх добровольцев было показано, как сделать шрамы на коже похожими на неповреждённую ткань. Для лечения учёные применили трансплантацию волосяных фолликулов.
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В рубцовой ткани кожи отсутствуют волосы, потовые железы, кровеносные сосуды и нервы, которые жизненно важны для регулирования температуры тела и обнаружения боли и других ощущений. По сравнению с рубцовой тканью, здоровая кожа постоянно ремоделируется волосяным фолликулом. Так, кожа с волосами заживает быстрее и на ней остаётся меньше шрамов. Поэтому учёные решили, что пересадка растущих волосяных фолликулов в рубцовую ткань может привести к хорошим результатам.
Эксперимент показал, что волосяные фолликулы действительно вызвали глубокие сдвиги в рубцах в сторону профиля здоровой, неповреждённой кожи.