Учёные нашли новое отличие современных людей от неандертальцев

Считается, что предки современных людей отделились от неандертальцев и денисовских людей примерно 600 тысяч лет назад. Учёные изучили метаболические различия в мозге, почках и мышцах для человека и двух других приматов — шимпанзе и макак. Исследователей заинтересовала мутация человека, которая приводит к аминокислотной замене в ферменте аденилосукцинат лиазе. Последний участвует в синтезе пуриновых нуклеотидов, входящих в состав ДНК. Эта замена снижает концентрацию пуринов в мозге человека. Такой мутации у приматов и неандертальцев нет.

«Я очень рада, что, несмотря на недоступность (живых) неандертальцев, нам удалось предсказать метаболические особенности современных людей и подтвердить свои гипотезы на мышиных и клеточных моделях», — рассказала одна из авторов исследования.