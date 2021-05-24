Наука и технологии
Сегодня в 15:17

Учёные нашли новое отличие современных людей от неандертальцев

Это метаболические особенности
Учёные обнаружили мутацию в геноме современного человека, которая отличает его от неандертальцев. Похоже, эта мутация помогла человеку в становлении отдельного вида.

Считается, что предки современных людей отделились от неандертальцев и денисовских людей примерно 600 тысяч лет назад. Учёные изучили метаболические различия в мозге, почках и мышцах для человека и двух других приматов — шимпанзе и макак. Исследователей заинтересовала мутация человека, которая приводит к аминокислотной замене в ферменте аденилосукцинат лиазе. Последний участвует в синтезе пуриновых нуклеотидов, входящих в состав ДНК. Эта замена снижает концентрацию пуринов в мозге человека. Такой мутации у приматов и неандертальцев нет.

«Я очень рада, что, несмотря на недоступность (живых) неандертальцев, нам удалось предсказать метаболические особенности современных людей и подтвердить свои гипотезы на мышиных и клеточных моделях», — рассказала одна из авторов исследования.