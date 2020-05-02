Учёные нашли новое средство от похмелья

Исследованием занимались учёные из Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга. Они провели эксперимент с участием 214 человек в возрасте от 18 до 65 лет. Добровольцы, разделённые на три группы, должны были пить алкоголь в течение четырёх часов. В этот период исследователи брали у них анализы мочи и крови.

Первой группе перед началом эксперимента дали раствор из экстракта корня имбиря, барбадосской вишни, кактуса, гинкго билоба и ивы, а также с микроэлементами. Второй — раствор только с микроэлементами, а третьей — плацебо.

На следующий день похмелье у участников разных групп проявилось с разной степенью тяжести. Лучше всего себя чувствовали добровольцы из первой группы.