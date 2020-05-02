Наука и технологии
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Учёные нашли новое средство от похмелья
Помогли экстракты растений
Учёные нашли новое средство от похмелья. Как оказалось, экстракты некоторых растений могут облегчить состояние после бурной ночи.
Исследованием занимались учёные из Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга. Они провели эксперимент с участием 214 человек в возрасте от 18 до 65 лет. Добровольцы, разделённые на три группы, должны были пить алкоголь в течение четырёх часов. В этот период исследователи брали у них анализы мочи и крови.
Первой группе перед началом эксперимента дали раствор из экстракта корня имбиря, барбадосской вишни, кактуса, гинкго билоба и ивы, а также с микроэлементами. Второй — раствор только с микроэлементами, а третьей — плацебо.
На следующий день похмелье у участников разных групп проявилось с разной степенью тяжести. Лучше всего себя чувствовали добровольцы из первой группы.