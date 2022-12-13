Учёные нашли новые 168 загадочных геоглифов в пустыне Наска

Некоторые из других рисунков изображают птиц, косаток, кошек и змей. Часть представляет собой простые линии или трапециевидные узоры.

Трудно сказать, когда были созданы геоглифы, но глиняные горшки, найденные рядом с линиями, датируются периодом между 100 г. до н.э. и 300 г. н.э. Рисунки помогли найти дроны с камерами, а также системы искусственного интеллекта , которые могут определять различные закономерности быстрее и надёжнее, чем человеческий глаз.