Учёные нашли новые 168 загадочных геоглифов в пустыне Наска

Учёные нашли новые 168 загадочных геоглифов в пустыне НаскаЕсть даже рисунки людей
В прошлом году археолог из Перу заявил, что, по его мнению, учёные нашли только 5% всех геоглифов, больших рисунков, на плато Наска. Похоже, что он был недалёк от истины. Недавно исследователи обнаружили ещё 168 неизвестных ранее геоглифов.
Фото: Pixabay
Примерно 50 из новых географических рисунков изображают человекоподобные фигуры. Посмотрите сами на один из геоглифов:
Yamagata University
Некоторые из других рисунков изображают птиц, косаток, кошек и змей. Часть представляет собой простые линии или трапециевидные узоры.
Трудно сказать, когда были созданы геоглифы, но глиняные горшки, найденные рядом с линиями, датируются периодом между 100 г. до н.э. и 300 г. н.э. Рисунки помогли найти дроны с камерами, а также системы искусственного интеллекта , которые могут определять различные закономерности быстрее и надёжнее, чем человеческий глаз.