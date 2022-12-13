Наука и технологии
13:54, 13 декабря 2022
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Учёные нашли новые 168 загадочных геоглифов в пустыне Наска

Есть даже рисунки людей

В прошлом году археолог из Перу заявил, что, по его мнению, учёные нашли только 5% всех геоглифов, больших рисунков, на плато Наска. Похоже, что он был недалёк от истины. Недавно исследователи обнаружили ещё 168 неизвестных ранее геоглифов.

Учёные нашли новые 168 загадочных геоглифов в пустыне Наска

Фото: Pixabay

Примерно 50 из новых географических рисунков изображают человекоподобные фигуры. Посмотрите сами на один из геоглифов:

Учёные нашли новые 168 загадочных геоглифов в пустыне Наска

Yamagata University

Некоторые из других рисунков изображают птиц, косаток, кошек и змей. Часть представляет собой простые линии или трапециевидные узоры.

Трудно сказать, когда были созданы геоглифы, но глиняные горшки, найденные рядом с линиями, датируются периодом между 100 г. до н.э. и 300 г. н.э. Рисунки помогли найти дроны с камерами, а также системы искусственного интеллекта , которые могут определять различные закономерности быстрее и надёжнее, чем человеческий глаз.

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