Учёные нашли новые сходства Венеры с Землёй

Земля и Венера сопоставимы по размеру и составу, но условия на них очень различаются. Атмосфера Венеры состоит в основном из углекислого газа, давление на поверхности которого примерно в 92 раза превышает атмосферное давление на уровне моря на Земле. Средняя температура колеблется около 464 градусов по Цельсию.

Теперь исследователи из Лаборатории реактивного движения в Пасадене провели анализ данных, собранных космическим кораблем «Магеллан» в 1990-х годах. Оказалось, что Земля и Венера имеют сопоставимый тепловой поток и одинаковую толщину литосферы.