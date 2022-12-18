Учёные нашли новый способ искать корабли инопланетян

Как правило, такие сигналы ищут в электромагнитном излучении. Учёные решили, что арсенал инструментов можно расширить, чтобы повысить вероятность всё-таки наткнуться на следы инопланетян.

Исследователи пришли к выводу, что если высокоразвитая цивилизация захочет путешествовать по космосу, она рано или поздно построит гигантский или быстрый корабль. А такой корабль создаст колебания пространства-времени. Детекторы гравитационных волн, теоретически, смогут зафиксировать их. Кроме того, плюс таких детекторов в том, что они мониторят всё небо сразу.

Учёные рассчитали, что наземные интерферометры LIGO, VIRGO и KAGRA смогли бы зафиксировать корабли инопланетян в радиусе до 326 156 световых лет от Земли.