Наука и технологии
16:09, 18 декабря 2022
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Учёные нашли новый способ искать корабли инопланетян

Помогут детекторы типа LIGO

Физики предложили новый способ искать возможные сигналы от внеземных цивилизаций. Можно использовать детекторы гравитационных волн.

Учёные нашли новый способ искать корабли инопланетян

Фото: Unsplash

Как правило, такие сигналы ищут в электромагнитном излучении. Учёные решили, что арсенал инструментов можно расширить, чтобы повысить вероятность всё-таки наткнуться на следы инопланетян.

Исследователи пришли к выводу, что если высокоразвитая цивилизация захочет путешествовать по космосу, она рано или поздно построит гигантский или быстрый корабль. А такой корабль создаст колебания пространства-времени. Детекторы гравитационных волн, теоретически, смогут зафиксировать их. Кроме того, плюс таких детекторов в том, что они мониторят всё небо сразу.

Учёные рассчитали, что наземные интерферометры LIGO, VIRGO и KAGRA смогли бы зафиксировать корабли инопланетян в радиусе до 326 156 световых лет от Земли.

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