Учёные нашли новый способ избавиться от пластика: его будут поедать черви

Как выяснила группа австралийских исследователей, личинки жуков-чернотелок могут помочь людям полностью избавиться от пластикового мусора. Дело в том, что эти организмы питаются полистиролом, то есть одним из типов пластика.

По словам руководителя исследования Криса Ринке, несмотря на то что пластик поедать могут и другие небольшие черви (мучные и восковые), они съедают его совсем мало. В то же время Zophobas morio способны достигать 5 см и потреблять столько же мусора.