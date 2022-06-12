Учёные нашли новый способ избавиться от пластика: его будут поедать черви

Учёные нашли новый способ избавиться от пластика: его будут поедать червиЭти организмы питаются одной из разновидностей пластика
Как выяснила группа австралийских исследователей, личинки жуков-чернотелок могут помочь людям полностью избавиться от пластикового мусора. Дело в том, что эти организмы питаются полистиролом, то есть одним из типов пластика.
По словам руководителя исследования Криса Ринке, несмотря на то что пластик поедать могут и другие небольшие черви (мучные и восковые), они съедают его совсем мало. В то же время Zophobas morio способны достигать 5 см и потреблять столько же мусора.
Эксперты также провели эксперимент. Они разделили всех червей Zophobas morio на три группы, каждой из которых в течение трёх недель давали определённую пищу или оставляли без питания. Одна группа получала пенополистирол, вторая - отруби, третья же была голодной.
В результате оказалось, что черви способны питаться одним только пластиком и даже набирать при этом массу. После того как все исследования подойдут к концу, у специалистов появится шанс создать новый метод борьбы с мусором из пластика.