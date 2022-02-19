Учёные нашли новый вид динозавра без рук

Новый вид назвали Guemesia ochoai. Он может быть близким родственником группы безруких динозавров, которые жили в южном полушарии более 70 млн лет назад. Учёные нашли почти целый череп Guemesia ochoai. Несмотря на то, что динозавр был безруким, безобидным его назвать нельзя.

Эти хищные ящеры полагались на свои мощные головы и челюсти для захвата добычи. При этом у них был довольно небольшой мозг. Данный вид динозавров жил незадолго до массового вымирания в конце мелового периода, когда исчезло большинство динозавров.