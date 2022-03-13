Учёные нашли новый вид животных на затонувшем 100 лет назад корабле

Затонувший корабль удивительно хорошо сохранился. Учёные просмотрели судно на кадрах, снятых подводным дроном. Исследователь-зоолог отметил, что корабль создал под водой новую среду, в которой могут скрываться животные, ранее не наблюдаемые на этом участке.

Биологи заметили на корабле белое существо, сидящее на иллюминаторе. Сначала исследователи решили, что это краб, но Антарктика практически не заселена такими видами. Оказалось, что это животное относится к лобстерам. Причём учёные говорят, что это совершенно новый вид. Теперь им предстоит изучить этот вопрос тщательнее.