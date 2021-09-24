Учёные нашли облака на далёкой планете

Кратко о работе, представленной на Европейском научном конгрессе (EPSC) 2021, пишет Naked Science. Отмечается, что по размерам исследованная экзопланета (так называют любые планеты вне Солнечной системы), сопоставима с шестой частью нашего Солнца. Она вращается очень близко к своей звезде.

Увидеть облака на столь далёкой планете — непростая задача. Учёным пришлось наблюдать за тем, как планета проходит мимо своей звезды. Это позволило узнать, как через её атмосферу проходит солнечный свет и как он изменяется.

Учёные определили. что водяной пар в атмосфере планеты на более низких уровнях экранируется облаками, непрозрачными в видимом диапазоне длин волн, но прозрачными в инфракрасном. Скорее всего, эти облака, как и земные, состоят из капель воды.